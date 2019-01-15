Home
>
Política
>
Caso Luiz Durão: "Eu quero morrer", disse adolescente para amiga

Caso Luiz Durão: "Eu quero morrer", disse adolescente para amiga

Declaração está na denúncia apresentada pelo procurador-geral de Justiça, Eder Pontes. O deputado foi flagrado ao sair de um motel, na Serra, com a jovem no último dia 4