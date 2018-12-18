Casagrande fica em silêncio após declaração de Hartung

Renato Casagrande não comentou entrevista do atual governador Crédito: Vitor Jubini

Após o governador Paulo Hartung (sem partido) ter dito que está à disposição do governador eleito, Renato Casagrande (PSB), caso seja procurado, o socialista não se manifestou sobre a declaração.

Em entrevista para o Gazeta Online, publicada no último domingo , Hartung declarou que "se for chamado para alguma coisa, mesmo que seja no particular, para dar minha opinião, para colocar minha reflexão, faço com o maior carinho".

A reportagem tentou contato com Casagrande e com aliados próximos e com secretários nomeados para o futuro governo, mas eles evitaram fazer avaliações.

Hartung e Casagrande foram antigos aliados, mas romperam em 2014, quando o atual governador lançou candidatura nas eleições, disputando contra a reeleição do socialista.