Casagrande fica em silêncio após declaração de Hartung

Após o governador Paulo Hartung (sem partido) ter dito que está à disposição do governador eleito, Renato Casagrande (PSB), caso seja procurado, o socialista não se manifestou sobre a declaração.
Em entrevista para o Gazeta Online, publicada no último domingo, Hartung declarou que "se for chamado para alguma coisa, mesmo que seja no particular, para dar minha opinião, para colocar minha reflexão, faço com o maior carinho".
A reportagem tentou contato com Casagrande e com aliados próximos e com secretários nomeados para o futuro governo, mas eles evitaram fazer avaliações.
Hartung e Casagrande foram antigos aliados, mas romperam em 2014, quando o atual governador lançou candidatura nas eleições, disputando contra a reeleição do socialista.
O principal motivo do embate, durante a campanha e depois na transição entre os governos foi a situação das contas públicas. Hartung alegava ter herdado o Estado sem capacidade de investimentos com recursos próprios e sem poupança, resultado contestado por Casagrande, que diz ter deixado R$ 2 bilhões em caixa.