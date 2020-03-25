Casagrande escolhe aliada de Eder Pontes para comandar MPES

Promotora de Justiça Luciana Andrade foi a mais votada de uma lista de três nomes Crédito: Helio Filho/Secom

A promotora Luciana Gomes Ferreira de Andrade recebeu 168 votos. Em seguida, estavam o promotor Marcello Souza Queiroz, com 146. Em terceiro, o também promotor Adélcion Caliman, com 110.

O governador não é obrigado a escolher ou mais votado, ou mais votada. Mas esta é uma reivindicação da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público.

A nomeação da nova procuradora-geral de Justiça deve ser publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira (26). A posse será em 4 de maio. O mandato é de dois anos.

PERFIL

Ela ingressou no MPES em 2003. Foi nomeada secretária-geral do gabinete do procurador-geral de Justiça, Eder Pontes, e coordenadora da Assessoria de Gestão Estratégica (AGE).

Luciana Andrade ocupou a mesma função, de secretária-geral, na administração de Elda Spedo, outra aliada de Eder Pontes.

O QUE FAZ O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Cabe ao procurador-geral, por exemplo, atuar nos casos de políticos com foro privilegiado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), como deputados estaduais e prefeitos. E somente o procurador-geral de Justiça pode propor uma ação contra chefes de outros Poderes do Estado como, por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça.