Vídeo ' Casagrande para Bolsonaro: 'Não posso pagar pra ver'

Em meio ao clima nada amistoso que se instaurou entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e boa parte dos governadores do país quando o assunto é o combate ao novo coronavírus, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), foi o primeiro a falar na reunião virtual que reuniu chefes de Executivos estaduais do Sudeste e o próprio presidente.