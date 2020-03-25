Vídeo ' Casagrande para Bolsonaro: 'Não posso pagar pra ver'

Em meio ao clima nada amistoso que se instaurou entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e boa parte dos governadores do país quando o assunto é o combate ao novo coronavírus, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), foi o primeiro a falar na reunião virtual que reuniu chefes de Executivos estaduais do Sudeste e o próprio presidente.
Casagrande disse ao presidente que gostaria muito que os impactos da pandemia fossem tão brandos como Bolsonaro preconiza. Mas ressaltou que não pode "pagar pra ver".
O socialista pontuou que não é hora de relaxar. O pronunciamento do capixaba durou pouco mais de cinco minutos. Confira o vídeo:
O encontro teve bate-boca entre o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) e Bolsonaro e deixou um saldo de pouca resolutividade. Os governadores de todo o país decidiram conversar depois, também virtualmente, sem a participação do presidente.
Bolsonaro, temendo impactos na economia, é contrário às medidas adotadas por governadores para conter a propagação do vírus e tem minimizado a doença covid-19 (causada pelo novo coronavírus).
Os governadores, por sua vez, seguem orientações de médicos e da Organização Mundial de Saúde e têm determinado quarentenas (de 15 dias), com comércio não essencial fechado e outras atividades paralisadas.