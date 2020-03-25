Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Coronavírus: Governador de Goiás rompe com Bolsonaro
Era aliadíssimo

Coronavírus: Governador de Goiás rompe com Bolsonaro

'As decisões do presidente da República no que diz respeito à área de saúde e ao coronavírus não alcançam o estado de Goiás', afirmou Ronaldo Caiado

Publicado em 25 de Março de 2020 às 15:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 15:30
Aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), rompeu com o presidente depois do pronunciamento feito em rede nacional na noite de terça (24). O goiano anunciou que não conversará mais com Bolsonaro e que o estado não atenderá suas determinações sobre o combate ao novo coronavírus.
Ronaldo Caiado, governador de Goiás
Ronaldo Caiado, governador de Goiás, era aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, mas anunciou rompimento após o presidente minimizar os riscos do novo coronavírus Crédito: Divulgação/Governo de Goiás
"As decisões do presidente da República no que diz respeito à área de saúde e ao coronavírus não alcançam o estado de Goiás. As decisões de Goiás serão tomadas por mim e por decisões lavradas pela Organização Mundial da Saúde e pelo povo técnico do Ministério da Saúde"
Ronaldo Caiado - Governador de Goiás
Caiado, que é médico, criticou as declarações feitas por Bolsonaro sobre os impactos econômicos da crise e seus ataques aos governadores, qualificando-os como um "discurso totalmente irresponsável".
"Não posso admitir que venha agora o presidente da República lavar as mãos e responsabilizar outras pessoas por um colapso econômico. Não faz parte da postura de um governante. Um estadista tem que ter coragem de assumir as dificuldades. Se existem falhas na economia, não tente responsabilizar outras pessoas, assuma sua parcela", declarou.

Veja Também

Doria cobra equilíbrio e Bolsonaro pede que tucano saia do palanque

Casagrande critica pronunciamento: "Não temos uma liderança no país"

O governador de Goiás apoiou a candidatura de Bolsonaro ao Palácio do Planalto em 2018 e foi um dos poucos líderes locais que se mantiveram ao lado do presidente em seus 15 meses de mandato.
Ele anunciou que não procurará mais o presidente e que só se comunicará com ele, a partir de agora, por comunicados oficiais.
"Se decisões eu tiver que tomar junto ao governo federal, eu as tomarei junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. A autonomia que estou aqui conclamando como governador é conferida pela Constituição", afirmou.

VIDA X ECONOMIA

O goiano criticou o foco exclusivo nos impactos econômicos da crise: "Ora, o que é isso? É exatamente querer, nessa hora, colocar na balança o que é mais importante, a vida ou a sobrevivência da economia. Não, nós podemos fazer as duas coisas".
Caiado rebateu ainda declarações de Bolsonaro sobre medidas para relaxar restrições nos estados e também sobre o uso de medicamentos em fase de teste contra o vírus.
"Agora é isolamento vertical, agora é cloroquina... Ah, por favor! Estamos tratando de um assunto sério. A população tem que ter norte, tem que ter rumo, os líderes têm que saber se pronunciar nesse momento", disse. "Por que responsabilizar os outros, dar uma de Pôncio Pilatos, lavar as mãos?"

Veja Também

'Uma gripe qualquer' em minha mãe pode ser fatal, diz Bolsonaro

Sem se mencionar o nome do presidente, o governador iniciou a entrevista coletiva com uma frase atribuída ao ex-presidente americano Barack Obama: "Na política e na vida a ignorância não é uma virtude".
Caiado afirmou que Goiás vai manter medidas de restrição à circulação de pessoas e à atividade comercial independentemente de qualquer decisão de Bolsonaro.
"[A crise] existe e será tratada por nós da maneira como nós determinamos no nosso decreto. Saberemos balizar o momento em que, aí sim, saberemos flexibilizar as restrições", disse. "Ao curarmos pessoas e tentarmos diminuir a extensão e gravidade da contaminação, estamos também atendendo à necessidade das pessoas de voltarem a suas atividades", completou.

Veja Também

'Acha que estou escondendo algo?', diz Bolsonaro sobre exame de coronavírus

Planalto cancela coletiva que teria Bolsonaro e Mandetta

Prefeitura do Rio leva idosos de comunidades para isolamento em hotéis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor
Nome Elementos achados em Marte podem indicar a existência de vida
Novos compostos vistos em Marte reafirmam que planeta teria abrigado vida
Desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Eva do Amaral Coelho
Desembargadora critica corte de penduricalhos e diz que 'daqui a pouco é regime de escravidão'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados