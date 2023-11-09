Câmara no ES aprova auxílio-alimentação de R$ 500 para vereadores

De forma unânime, vereadores de Itarana , no Noroeste do Espírito Santo , aprovaram um projeto de lei (PL) que concede auxílio-alimentação para eles mesmos, no valor de R$ 500. A votação aconteceu durante a sessão de quarta-feira (8). A proposta é de autoria do presidente da Casa, Edvan Piorotti de Queiroz (PMN), e teve a coautoria de todos os demais parlamentares. A cidade tem nove vereadores.

A votação — que foi transmitida no YouTube — teve início por volta de 13h35. Quem estivesse de acordo, deveria permanecer sentado. Passados dois minutos, ninguém se levantou para demonstrar contrariedade ao projeto. A reportagem não teve acesso à lista de quantos parlamentares estavam presentes.

Itarana vista de cima Crédito: Prefeitura de Itarana

Em consulta ao site da Câmara Municipal de Itarana, não foi possível ter acesso à proposição na íntegra, porque consta que o arquivo ainda não foi disponibilizado para visualização. O PL foi apresentado no dia 25 de outubro e, na busca, só podem ser vistos documentos de andamento da tramitação, que não dão mais informações sobre a motivação da proposta.

Em nota, a Câmara informou que a concessão do auxílio-alimentação foi discutida com a Assessoria Jurídica da casa e possui embasamento jurídico na recente jurisprudência do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES). Destacou ainda que a Assembleia Legislativa do Estado (Ales) e diversas outras Câmaras Municipais já realizam o pagamento do benefício aos seus parlamentares.

Questionada sobre o acesso ao projeto na íntegra, a Câmara informou que seria necessário requerê-lo junto ao protocolo ou através de solicitação de informação pela Ouvidoria da Casa.