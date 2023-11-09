Adolescente é sequestrado por homens armados e agredido em Atílio Vivácqua

Um adolescente de 15 anos foi agredido com socos e coronhadas após ser sequestrado por quatro homens armados no bairro Saibreira, em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, na noite de quarta-feira (8). Após as agressões, às margens do Rio Muqui, eles o levaram para casa.
A Polícia Militar recebeu a informação de que o adolescente havia sido sequestrado, fez buscas às margens do rio, mas não o localizou. A mãe da vítima esteve no local e contou aos militares que recebeu uma ligação anônima, informando que o filho estaria em casa.
Segundo a vítima, o menino revelou que os suspeitos são conhecidos e que não morreu graças à presença dos policiais. A motivação das agressões e do sequestro não foi revelado. A mãe foi orientada a procurar a delegacia e registrar o fato.
De acordo com a Polícia Civil, a situações onde não há detidos em flagrante, como este caso, é essencial que a vítima registre o ocorrido junto à Polícia Civil. Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias.