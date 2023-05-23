Prêmio Biguá debate potencial do agronegócio no Norte e Noroeste do ES

Produção do café é um dos destaques do agronegócio no Norte do Estado Crédito: Fernando Madeira

O potencial do agronegócio no Espírito Santo, que cada vez mais se destaca no país, e a importância das ações de preservação dos recursos naturais vão estar em discussão em dois eventos de lançamento do Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2023: na quarta-feira (24), em Linhares , e na quinta (25), em Colatina

Rede Gazeta busca valorizar as iniciativas em prol do meio ambiente no Com o tema “Problemas antigos pedem novas soluções”, a premiação promovida pelabusca valorizar as iniciativas em prol do meio ambiente no Norte , Noroeste e Sul do Espírito Santo, envolvendo produtores rurais, escolas, sociedade civil, empresas e poder público.

Em Linhares, o lançamento da premiação vai ocorrer nesta quarta-feira (24) com a palestra de Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Ele vai falar sobre o tema “Agronegócio brasileiro: geração de riquezas e preservação ambiental e impacto social”. O evento ocorre às 8h30, no auditório do Sicoob.

“O agronegócio é um eixo econômico em desenvolvimento, que está em crescimento em todo o país. Nós temos uma série de vantagens competitivas e desenvolvemos muita ciência e tecnologias nos últimos anos”, afirma Antônio da Luz.

O segmento, que inclui tanto negócios responsáveis pela cultura quanto indústrias que transformam os alimentos, corresponde a cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo.

No Norte do Estado, há destaque para produção cafeeira, que vem ganhando ainda mais força com as fábricas de café solúvel, em Linhares. Já no Noroeste, além das produções tradicionais, como de laticínios e pecuária, a silvicultura também tem crescido, com o aproveitamento e o uso racional de madeira de árvores

“Seja na produção de grãos, na produção de proteína animal, na produção de etanol, nós fazemos com eficiência. Então em todas as áreas do agronegócio nós temos competência. Essa é uma das grandes vantagens. O agro é um produto como as novelas brasileiras: tem em centenas de países, mas nós somos referência”, diz Antônio da Luz.

Em Colatina, o lançamento do Prêmio Biguá acontece na quinta-feira (25), às 8h30, no Cerimonial Simonassi. O evento vai contar com a apresentação do mestre em Ciência Sociais, premiado pela Academia Brasileira de Direitos Humanos, Sidemberg Rodrigues, com o tema “Sustentabilidade, um ótimo negócio”.

“A geração atual tem uma cobrança mais rigorosa de responsabilidade socioambiental, na área trabalhista e também da comunidade ao redor. Isso é muito positivo. Sustentabilidade é renovação e isso é uma verdade no campo, que se baseia na manutenção da vida”, afirma.

O projeto do Prêmio Biguá, além da premiação, ainda inclui caravanas nas escolas e um programa especial. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 31 de julho de forma online , pelo WhatsApp (27) 99867-6477, em agências do Sicoob ou nas sedes da Rede Gazeta.

“Ainda que o projeto vá completar 12 anos – desde sua concepção em Cachoeiro de Itapemirim – é inegável como o assunto ganhou tração nos últimos anos, seja pelos desafios enfrentados na pandemia, seja pela popularização do conceito ESG. O Biguá é um compromisso da Rede Gazeta que a cada ano fica mais forte e mais relevante, apontando um caminho por meio das soluções que consegue promover e valorizar”, destaca Maria Helena Vargas, diretora das Regionais Norte e Noroeste.

Lançamento do Prêmio Biguá 2023

Linhares: vai ocorrer na quarta-feira (24) com a palestra do economista Antônio da Luz que vai falar sobre o tema “Agronegócio brasileiro: geração de riquezas e preservação ambiental e impacto social”. O evento ocorre às 8h30, no auditório do Sicoob.