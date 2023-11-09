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Violência

Homens são baleados dentro de bar em distrito de Cachoeiro

As vítimas, de 25 e 28 anos, foram socorridas pelo Samu na noite de quarta-feira (8)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 nov 2023 às 11:31

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 11:31

Homens são baleados dentro de bar em distrito de Cachoeiro
Homens são baleados dentro de bar em distrito de Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
Dois homens, de 25 e 28 anos, foram baleados dentro de um bar na noite de quarta-feira (8) no distrito de Vargem Grande do Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. As vítimas haviam sido abordadas por atitude suspeita, segundo a Polícia Militar, momentos antes do crime.
De acordo com a polícia, por volta das 19h30 os dois homens, que estavam em atitude suspeita em um bar da região, foram abordados por PMs. No entanto, nenhum material ilícito foi encontrado e ambos foram liberados.
Em seguida, enquanto iam atender outro caso, os policiais receberam a informação de que os homens haviam sido baleados. As vítimas foram socorridas pelo Samu e nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que munições apreendidas foram encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística – Balística na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim.

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