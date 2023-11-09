Homens são baleados dentro de bar em distrito de Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta

Dois homens, de 25 e 28 anos, foram baleados dentro de um bar na noite de quarta-feira (8) no distrito de Vargem Grande do Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. As vítimas haviam sido abordadas por atitude suspeita, segundo a Polícia Militar, momentos antes do crime.

De acordo com a polícia, por volta das 19h30 os dois homens, que estavam em atitude suspeita em um bar da região, foram abordados por PMs. No entanto, nenhum material ilícito foi encontrado e ambos foram liberados.

Em seguida, enquanto iam atender outro caso, os policiais receberam a informação de que os homens haviam sido baleados. As vítimas foram socorridas pelo Samu e nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.