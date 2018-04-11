Câmara dos Deputados cria comissão externa para visitar Lula

Crédito: Divulgação | Instituto Lula

A oposição pediu nesta terça-feira (10), a criação de uma comissão externa para acompanhar a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso desde sábado em Curitiba. O grupo será formado por 12 parlamentares e não terá custos para a Casa. A ideia é que cada parlamentar arque com as próprias despesas. A visita ainda não tem data para ocorrer.

Segundo o líder do PSB, Júlio Delgado (MG), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que vai autorizar a criação da comissão, que foi pedida por líderes dos cinco partidos da oposição: PT, PB, PDT, PCdoB e PSOL. Delgado disse também que o grupo decidiu pedir a vista oficialmente depois que os nove governadores foram impedidos de encontrar Lula nesta terça-feira.

No documento apresentado a Maia, os deputados criticaram a decisão do juiz Sérgio Moro, da 13.ª Vara federal, de não conceder um regime diferenciado de visitações a Lula. A decisão arbitrária de isolamento do ex-presidente fere princípios básicos dos direitos humanos e principalmente da dignidade da pessoa humana, diz o texto.