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Na prisão

Câmara dos Deputados cria comissão externa para visitar Lula

Noves governadores foram impedidos de encontrar o ex-presidente

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 02:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 02:28
Crédito: Divulgação | Instituto Lula
A oposição pediu nesta terça-feira (10), a criação de uma comissão externa para acompanhar a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso desde sábado em Curitiba. O grupo será formado por 12 parlamentares e não terá custos para a Casa. A ideia é que cada parlamentar arque com as próprias despesas. A visita ainda não tem data para ocorrer.
> Marco Aurélio suspende análise que poderia livrar Lula da prisão
Segundo o líder do PSB, Júlio Delgado (MG), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que vai autorizar a criação da comissão, que foi pedida por líderes dos cinco partidos da oposição: PT, PB, PDT, PCdoB e PSOL. Delgado disse também que o grupo decidiu pedir a vista oficialmente depois que os nove governadores foram impedidos de encontrar Lula nesta terça-feira.
> Juíza barra visita de governadores a Lula na sede da PF
No documento apresentado a Maia, os deputados criticaram a decisão do juiz Sérgio Moro, da 13.ª Vara federal, de não conceder um regime diferenciado de visitações a Lula. A decisão arbitrária de isolamento do ex-presidente fere princípios básicos dos direitos humanos e principalmente da dignidade da pessoa humana, diz o texto.
Segundo o líder do PSDB na Câmara, deputado Nilson Leitão (MG), como a proposta não vai envolver custos para a Casa, os demais partidos decidiram não se opor à criação do grupo. Não concordamos, mas não vamos impedir eles de irem lá ver como o Lula está dormindo.

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