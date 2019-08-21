Home
>
Política
>
Câmara de Viana derruba veto e libera reajuste a vereadores e prefeito

Câmara de Viana derruba veto e libera reajuste a vereadores e prefeito

O salário dos vereadores passa de R$ 4,9 mil para R$ 8,6 mil. E o do prefeito, de R$ 10 mil para R$ 17 mil. Os novos valores valem a partir de 2021