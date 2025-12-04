Home
Câmara de São Gabriel da Palha quer abono de R$ 1 mil para servidores

Projeto prevê que valor será pago integralmente em dezembro, utilizando recursos próprios do Legislativo municipal

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 16:43

Muito dinheiro, cédulas
Servidores da Câmara de São Gabriel da Palha poderão receber dinheiro extra em dezembro Crédito: Shutterstock

Os vereadores de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, pretendem conceder abono natalino de R$ 1 mil aos servidores da Câmara Municipal, segundo aponta projeto de lei protocolado no Legislativo nesta quinta-feira (4). 

O projeto ainda estabelece que o abono natalino previsto na lei não será incorporado à remuneração ou aos proventos dos beneficiados, tampouco integrará os vencimentos para fins de concessão de vantagens pessoais ou definição de proventos. Somente sofrerá descontos legais caso a legislação vigente assim exija, destaca o texto.

O valor será pago integralmente em dezembro, sem aplicação de qualquer proporcionalidade. As despesas para a execução da medida correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal previstas no orçamento vigente, podendo ser suplementadas, se houver necessidade, como define o projeto.

Na justificativa do projeto, a presidência da Câmara, autora da iniciativa, cita necessidade de valorizar, motivar e reconhecer o trabalho desempenhado pelos diversos quadros funcionais da Casa de Leis. 

"A concessão mostra-se viável e responsável, resultado das medidas de gestão, acompanhamento e controle da execução orçamentária adotadas por este Poder Legislativo", justifica a presidência.

