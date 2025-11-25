Posição em que moto fica após acidente chama atenção em São Gabriel, no ES
Publicado em 25/11/2025 às 13h03
Uma moto ficou de 'ponta-cabeça' após o piloto se envolver em acidente em São Gabriel da Palha, Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (25). Uma câmera flagrou a colisão que ocorreu no bairro Mirante. [Veja vídeo acima]
Apesar do acidente, ninguém se feriu. A Polícia Militar orientou aos condutores envolvidos a registrarem um boletim de ocorrência para fins de reparação de danos materiais.