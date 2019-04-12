Câmara da Serra Crédito: Ricardo Medeiros

De acordo com a juíza

Telmelita Guimarães

, o requerimento para a instauração da CPI não foi publicado na pauta da Casa com, no mínimo, 48 horas de antecedência em relação ao início da sessão ordinária em que seria votado. A decisão é fruto de uma ação movida pelo partido Rede Sustentabilidade do município, ao qual o prefeito

é filiado.

Your browser does not support the audio element. Câmara da Serra entra com recurso no TJ para retomar CPI da saúde

De acordo com a assessoria da Câmara, o recurso apresentado sustenta o contrário: como houve aprovação do regime de urgência para a votação da abertura da CPI, o prazo de 48 horas não precisaria ser respeitado.