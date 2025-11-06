No Sul do ES

Calcinha em fórum de Cachoeiro: apuração começa com análise de imagens

Juiz Bernardo Fajardo Lima, diretor da unidade, pontua algumas providências depois que a peça íntima foi encontrada em sala do Núcleo de Audiência de Custódia; confira

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 20:45

Peça íntima foi encontrada em sala onde são realizadas as audiências de custódia, no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução

Após uma calcinha ser encontrada no chão de uma sala do Fórum de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo, foi iniciada uma investigação interna para identificar a procedência da peça íntima. A primeira medida adotada foi a análise das imagens das câmeras de segurança do corredor do Núcleo de Audiência de Custódia, justamente o setor de onde a calcinha foi recolhida para apuração do caso, divulgado em primeira mão por A Gazeta.

Em entrevista para a reportagem nesta quinta-feira (6), o diretor do fórum, juiz Bernardo Fajardo Lima, diz que foi analisado o registro de entrada e saída da sala, mas que ainda não é possível concluir o que aconteceu diante dos elementos identificados.

"Caso haja indícios do ingresso indevido na sala ou no prédio, será instaurado o devido procedimento administrativo para apuração de infração de natureza disciplinar. Contudo, até o momento, não houve identificação de sumiço de equipamentos ou documentos, ou acesso indevido a sistemas", ressalta.

O magistrado pondera que o fato de haver uma peça íntima no chão de uma repartição pública, como o fórum, não gera a presunção de infração disciplinar. Bernardo lembra que é comum pessoas carregarem roupas sobressalentes em bolsas e mochilas, como, por exemplo, para a prática de academia antes do expediente de trabalho, e objetos podem cair acidentalmente desses compartimentos.

"Por outro lado, se houve o ingresso de pessoas não autorizadas na referida sala ou no prédio, poderão ser adotadas medidas administrativas para apuração de infração de natureza disciplinar", frisa Bernardo Fajardo.

Questionado sobre a possibilidade de haver reforço à segurança do fórum, o diretor afirma que, no momento, ele e a equipe não vislumbram nenhum risco que justifique a modificação do esquema atual de proteção.

"Caso sejam identificadas eventuais falhas na segurança no curso da apuração, a Assessoria de Segurança do TJES (Tribunal de Justiça do Espírito Santo) tomará as providências necessárias para corrigi-las. Por ora, trata-se de um fato isolado", conclui.

Leia mais Juiz pede apuração após calcinha ser encontrada em fórum de Cachoeiro

Entenda o caso

A apuração foi determinada pelo diretor do fórum após receber ofício do juiz André Guasti Motta, coordenador do Núcleo de Audiências de Custódia do TJES, na última segunda-feira (3), relatando que duas servidoras da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) chegaram ao trabalho na manhã da quarta-feira (29), na sala do núcleo onde são realizadas as audiências, e se depararam com a calcinha no local.

No documento, Guasti relata ainda que, na terça-feira (28), o acesso ao fórum estava restrito devido ao feriado do Dia do Servidor. De acordo com o ofício, a sala havia sido trancada naquele dia às 17h, ao fim do expediente. A equipe de limpeza só teria entrado no local na manhã de quarta (29), após e chegada das servidoras do núcleo.

“Cumpre destacar que o fato é grave e merece apuração imediata, haja vista que a sala contém equipamentos de informática, impressoras, mobiliário e documentos diversos, alguns deles sob segredo de Justiça, que devem permanecer sob guarda e vigilância constantes do Poder Judiciário”, afirma o juiz no documento enviado ao diretor Bernardo Fajardo.

O magistrado conclui o ofício pedindo acesso aos registros das câmaras de videomonitoramento, o que já foi concedido neste início de apuração.

O TJES também foi procurado nesta quarta (6) e quinta-feiras (7) para tratar do caso, mas não se manifestou até a publicação da matéria. O espaço segue aberto.

