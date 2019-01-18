Home
Bretas aceita denúncia e Pezão vira réu na Operação na Lava Jato

Ex-governador, até então, só havia sido alvo de inquéritos no Superior Tribunal de Justiça (STJ), órgão no qual tinha foro privilegiado