Bolsonaro vai à casa de Silvio Santos assistir Flamengo e Palmeiras

Publicado em 1 de setembro de 2019 às 19:59
- Atualizado há 6 anos
O presidente Jair Bolsonaro foi à casa do apresentador de televisão Silvio Santos, no Morumbi, zona sul de São Paulo para assistir ao jogo entre Flamengo e Palmeiras, que acontece na tarde deste domingo (1º), no Rio de Janeiro. A previsão é que Bolsonaro volte a Brasília ainda na noite deste domingo.
Pela manhã, o presidente participou de culto evangélico no Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele foi ungido pelo bispo Edir Macedo e não fez nenhum discurso.
Antes, Bolsonaro passou por uma avaliação médica, no Aeroporto de Congonhas. O Palácio do Planalto confirmou que ele será submetido a uma nova cirurgia nos próximos dias.
No Twitter, a TV Brasil publicou um vídeo no qual o presidente confirma a cirurgia e diz que isso "faz parte da vida". "Agradeço a Deus por (ela) e pela missão que tenho", afirmou.
