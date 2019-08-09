Home
>
Política
>
Bolsonaro: Se excesso jornalístico desse cadeia, vocês estariam presos

Bolsonaro: Se excesso jornalístico desse cadeia, vocês estariam presos

O presidente não detalhou a que se referia ao falar em "excesso jornalístico", mas são constantes nas falas afirmações em tom crítico ao trabalho da imprensa