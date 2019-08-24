Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cosud

Bolsonaro passa mensagem de incentivo a desmatamento, diz Maia no ES

Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, essa mensagem negativa é pela forma como o presidente fala sobre o assunto, mas ressalta que o governo não está incentivando a destruição ambiental

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 08:55

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

24 ago 2019 às 08:55
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), endossou a necessidade de tolerância zero contra desmatadores Crédito: Ademir Ribeiro
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou neste sábado (24), em Vitória, que a crise ambiental pode ter sido potencializada pela maneira como o presidente Jair Bolsonaro (PSL) vem se comunicando.
> Passo atrás nas questões ambientais neutraliza Previdência, diz Doria no Cosud
Para o presidente da Câmara, que participa do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), no Palácio Anchieta, o governo não está incentivando a destruição ambiental, mas reconhece que essa é a mensagem que ele passa.
> Crise na Amazônia pode ter impacto bilionário nas exportações do ES
O Cosud acontece no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer
"Nós que estamos em posições-chaves temos que compreender que o que a gente vai falar tem impacto muito mais forte do que a gente imagina. Uma vocalização mal feita pode gerar crise grandes. Tenho convicção que não há estímulo do governo para o pessoal desmatar, fazer queimada. Mas quando vocaliza polemizando no tema, qual impressão que dá? Que há algum tipo de apoio", declarou.
> Para especialistas, declarações de Bolsonaro sobre Amazônia atraem crise
Maia endossou ainda a necessidade de tolerância zero contra desmatadores, medida anunciada por Bolsonaro em pronunciamento na noite desta sexta-feira (23).
"O presidente certamente deve ter visto isso (o impacto da mensagem) e ontem (sexta) fez discurso afirmando tolerância zero. E tem que ser mesmo", disse.
> Cidades brasileiras têm panelaço durante pronunciamento de Bolsonaro
O deputado federal vai pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) que os R$ 2,5 bilhões depositados pela Petrobras em janeiro como resultado de acordo feito com a Justiça dos Estados Unidos sejam direcionados para a educação e para a Amazônia.
A ideia é direcionar R$ 1 bilhão do montante para o descontingenciamento do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, especificamente para a área de fiscalização. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados