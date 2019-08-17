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Festa de Peão

Bolsonaro participa hoje de Festa do peão em Barretos-SP

No ano passado, Bolsonaro já havia participado do evento, na época ainda como candidato à Presidência

Publicado em 17 de Agosto de 2019 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2019 às 12:37
O presidente do Brasil, Jair Bolsona participará da Festa do Peão de Barretos Crédito: Alan Santos/PR
O presidente da República, Jair Bolsonaro, vai participar na noite deste sábado(17) da abertura do rodeio da 64ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. No ano passado, Bolsonaro já havia participado do evento, na época ainda como candidato à Presidência.
O Broadcast, plataforma de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou que Bolsonaro poderá repetir este ano, na arena do rodeio, um passeio a cavalo. Policiais já solicitaram à organização do evento alguns cavalos para uso. Em 2018, o então candidato subiu em um cavalo e desfilou no local, acenando para o público. Na época, foi bastante aplaudido.
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De acordo com o Palácio do Planalto, Bolsonaro chegará à cidade do interior de São Paulo às 17h45. Às 18h00, ele visitará o Hospital de Amor, às 19h10, participará de um jantar ligado ao evento "Queima do Alho". Às 20h30, ele estará na abertura do rodeio.
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A previsão é de que Bolsonaro volte ainda hoje para Brasília. A saída de Barretos está marcada para as 22h25. Sua agenda para o domingo, dia 18, não traz a previsão de compromissos públicos.

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