Home
>
Política
>
Bolsonaro nomeia reitor menos votado pela 3ª vez

Bolsonaro nomeia reitor menos votado pela 3ª vez

Jair Bolsonaro nomeou o terceiro nome da lista tríplice, o professor Janir Alves Soares, como novo reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)