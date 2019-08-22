Home
Bolsonaro na Marcha para Jesus: "Ideologia de gênero é coisa do capeta"

Bolsonaro participou da Marcha para Jesus em Brasília, cumprimentou fiéis e subiu ao trio elétrico com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni