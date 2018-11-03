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Bolsonaro faz 'live' no barbeiro enquanto discute propostas eleitorais

Presidente eleito foi à Zona Norte do Rio na manhã deste sábado (3)

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 16:29
Jair Bolsonaro vai ao seu antigo barbeiro na manhã deste sábado (3) Crédito: Reprodução
O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) foi na manhã deste sábado, 3, a Bento Ribeiro, bairro da zona norte do Rio, para ter o cabelo cortado por Antonio Oliveira, seu antigo barbeiro. Moradores da região informaram que há pelo menos 20 anos o deputado federal frequenta o mesmo salão - e se mostraram satisfeitos com a visita.
Enquanto tinha o cabelo cortado, Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. No vídeo, ele comenta sobre sua plataforma eleitoral e diz, entre outras coisas, que não entende "nada mesmo de economia" e que "economistas afundaram o Brasil".
Jair Bolsonaro vai ao seu antigo barbeiro na manhã deste sábado (3) Crédito: Divulgação
"Quem quebrou o Brasil foram os economistas. [...] Ainda assim, tenho alguns que me ajudam, orientam e assessoram. Mas basta ver que o problema da economia, lá atrás, é a falta de segurança", disse o deputado.
BarbeiroCo
Anesiano Paulo, 55, disse que a vinda dele é uma retribuição pelo apoio da população local. "Ele veio por um demonstração de carinho com o povo que sempre o apoiou. Ele morava aqui (Bento Ribeiro) os filhos nasceram aqui", disse o antigo vizinho.
Cercada de muito tumulto e os tradicionais gritos de "mito", a visita do presidente eleito ao barbeiro mudou a rotina de Bento Ribeiro. Em poucos minutos, após a chegada do capitão da reserva, a rua do salão ficou tomada de curiosos, que interromperam o trânsito e causaram um grande engarrafamento no entorno.
Dentro do salão, segundo vídeo divulgado pela assessoria de Bolsonaro, o clima foi de festa com os funcionários. De acordo com assessores, apesar de ter posado para fotos na sexta-feira, 2, como se estivesse cortando o cabelo, o corte de verdade foi feito neste sábado. Não foi divulgado o motivo das fotos feitas na véspera e divulgadas pelo assessoria.
Uma atendente do salão informou que Bolsonaro só corta o cabelo e nunca usou tinta para pintá-lo. O presidente eleito entrou no salão pouco depois das 10h e, segundo passantes, estava sorridente e conversando com algumas pessoas.
Após sair do salão ovacionado por dezenas de pessoas com o grito de "mito", Bolsonaro iria retornar para sua casa na Barra, na zona oeste, segundo assessores. O presidente eleito não falou com a imprensa e nem divulgou a agenda do dia.

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