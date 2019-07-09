Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Final da Copa América

Bolsonaro entende que vaias são um direito do cidadão, diz porta-voz

Presidente Jair Bolsonaro foi vaiado durante partida entre Brasil e Peru no domingo (7) pela final da Copa América, no estádio do Maracanã

Publicado em 

08 jul 2019 às 23:26

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 23:26

O presidente Jair Bolsonaro posa para foto após a seleção brasileira ser campeã da Copa América 2019 Crédito: Marcelo Machado de Melo
O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, disse nesta segunda-feira (8) que o presidente entende que vaias e aplausos são um direito do cidadão em um regime democrático. No domingo (7), o presidente Jair Bolsonaro foi vaiado durante partida entre Brasil e Peru pela final da Copa América, no estádio do Maracanã.
Segundo o porta-voz, o presidente está "com a consciência tranquila" sobre as medidas de seu governo e acredita que a sua presença em eventos públicos faz parte do exercício do mandato. "As vaias e os aplausos são direitos dos cidadãos com os quais ele convive dentro da normalidade democrática. Ele reitera que continuará a despender o máximo das suas forças em benefício da condução do país e que está com a consciência tranquila", afirmou. 
> Bolsonaro tenta capitalizar título do Brasil no Maracanã
Bolsonaro ouviu vaias, aplausos e gritos de "mito" na sua ida ao Maracanã, onde entregou as medalhas aos jogadores brasileiros, que venceram a competição. Ele foi convidado pela Conmebol para a premiação. Durante a entrega, Bolsonaro tentou se aproximar do técnico Tite, que se esquivou. Na sequência, o treinador deu um abraço em Rogério Caboclo, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. 
Depois, o político do PSL se juntou ao elenco que posava com o troféu para tirar fotos ainda no gramado. Nesse momento, alguns atletas puxam o coro de "mito", apelido dado pelos apoiadores do presidente. Tite não aparece nas imagens. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Copa América Esportes Futebol Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados