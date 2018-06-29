Bolsonaro diz que não responde ataques de Ciro porque não é 'psiquiatra'

O pré-candidato Jair Bolsonaro no aeroporto em Fortaleza Crédito: Reprodução

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) fez um ataque de forma indireta ao pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, em visita a Fortaleza (CE), base eleitoral do rival. Em entrevista, Bolsonaro disse que não responde as críticas que recebe do rival porque não é psiquiatra para "conversar com doido".

"Porque eu não sou psiquiatra. A gente vai conversar com doido? Está falando palavrões a meu respeito", disse Bolsonaro.

O pré-candidato do PSL fez críticas também a Ciro por declarações do rival a favor da Venezuela e dizendo que "sequestraria Lula" para evitar a prisão do petista.

Antes, recepcionado por centenas de apoiadores no aeroporto, o pré-candidato fez um rápido discurso em cima de um carro de som estacionado na saída do local, e também cutucou o rival.Afirmou que não quer um Brasil voltado para "cangaceiro, como esse que nós temos aqui", numa referência ao adversário.

"Não adianta esquerdalha de um lado, centrão pra outro. Agora está na hora do direito, daquele que pensa no Brasil, pensa na família, pensa em botar um fim na questão ideológica, de quem quer sepultar o comunismo e quer o Brasil pra frente de verdade, não um Brasil voltado para cangaceiro, como esse que nós temos aqui. Não tem lugar para maconheiro no planalto não, nem cachaceiro", disse Bolsonaro, sob fortes aplausos dos apoiadores.

O presidenciável disse que está "de peito aberto" para conversar com os eleitores do Nordeste e destacou o fato de sua atual mulher ser filha de um cearense de Crateús.

"No sangue da minha família, a minha filha tem sangue de Crateús nela. Meu sogro é daqui do lado de vocês. Minha esposa é filha de um cabra da peste. Somos um só povo, uma só nação, um só destino, uma só bandeira. Aqui não tem divisão de classe. Somos todos iguais", discursou Bolsonaro.