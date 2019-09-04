Home
Bolsonaro diz que deve decidir novo chefe do MPF logo

Ele disse que todos os nomes estão no páreo, até mesmo o da atual procuradora-geral, Raquel Dodge, que poderia ser reconduzida

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 18:28

O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve definir novo chefe do MPF Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que espera definir a sucessão da Procuradoria-Geral da República até esta quinta-feira, 5. "Espero que de hoje para amanhã nasça a criança, que já está com nove meses e meio", afirmou, rindo, na manhã desta quarta-feira (4).

Ele disse que todos os nomes estão no páreo, até mesmo o da atual procuradora-geral, Raquel Dodge, que poderia ser reconduzida. O presidente deveria ter feito a escolha desde o dia 16 de agosto, mas a adiou - Dodge deixa o comando da Procuradoria dia 17 de setembro.

"Eu falei ontem (terça) em jogo de xadrez e a rainha, a pessoa mais importante (do jogo), não vai fazer parte do governo, mas vai fazer parte do destino do Brasil, é a PGR. Falei rainha que pode ser homem", disse.

Questionado se poderia ser Dodge, ele respondeu que "por enquanto está todo mundo no páreo". "A PGR está em aberto ainda. Enquanto eu não bater o martelo, está em aberto, tudo pode acontecer", declarou.

