Bolsonaro deve flexibilizar regras sobre posse de arma até este mês

A ideia é que a medida seja colocada em vigor antes da participação do presidente no Fórum Econômico Mundial, em Davos, que ocorrerá entre os dias 22 e 25