Bolsonaro anuncia ida à canonização de Irmã Dulce em Salvador

O presidente esteve reunido nesta quinta-feira, por 15 minutos, com Dom Murilo S.R. Krieger, arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, e com Maria Rita Lopes Pontes, superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce

Publicado em 5 de julho de 2019 às 01:58 - Atualizado há 6 anos

O presidente Jair Bolsonaro afirmou em transmissão ao vivo feita em seu Facebook que foi convidado para participar da cerimônia de canonização de Irmã Dulce. A celebração vai ser realizada no dia 20 de outubro, no estádio Fonte Nova, em Salvador (BA).

O presidente esteve reunido nesta quinta-feira, por 15 minutos, com Dom Murilo S.R. Krieger, arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, e com Maria Rita Lopes Pontes, superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce.

"Recebi a visita hoje de católicos, onde me convidaram para 20 de outubro, na cerimônia de canonização da irmã Dulce. A intenção dessas canonizações é que o que a pessoa fez sirva de exemplo para quem está aqui na Terra ainda. Com toda a certeza, estaremos em Salvador", disse o presidente.

