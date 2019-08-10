Home
>
Política
>
Bolsonaro afasta possibilidade de nomear Eduardo no Itamaraty

Bolsonaro afasta possibilidade de nomear Eduardo no Itamaraty

Em relação a outra indicação que deve formalizar nos próximos dias, a da PGR, Bolsonaro voltou a citar a possibilidade de finalizar a escolha na próxima sexta-feira