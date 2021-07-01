Azul: Bolsonaro ficou 7 segundos sem máscara em avião no ES

Bolsonaro entrou no avião, ficou de máscara e retirou o equipamento por instantes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

"Nota-se, pelo vídeo veiculado na mídia, que o presidente da República adentrou a aeronave fazendo uso correto da máscara e permaneceu na maior parte da visita utilizando-a corretamente, mas em um momento a retirou, o que durou um total de sete segundos, voltando a colocá-la logo na sequência, ocasião em que a tripulação estava pronta para orientá-lo acerca de sua correta utilização, caso o evento tivesse se estendido por tempo maior, conforme procedimento padrão em todos os voos", informou a Azul no documento.

A companhia aérea comparou o período de retirada da máscara pelo presidente ao tempo que é permitido a passageiros ficarem sem o equipamento de proteção usado durante a pandemia de Covid-19 para beber água ou se alimentar.

"A Azul salienta que o episódio sobre o uso incorreto da máscara teve uma duração mínima, sendo que até poderia se comparar às exceções temporárias ao uso de máscara, como por exemplo, a possibilidade de hidratação ou alimentação de idosos e viajantes que sejam portadores de doenças que requeiram dieta especial", disse.

No momento em que Bolsonaro entrou no avião, alguns passageiros gritaram "fora, Bolsonaro" e "genocida". Em resposta, o presidente disse que os críticos deveriam estar andando em jegues. "Vocês estão bem hoje, hein? Quem fala 'fora, Bolsonaro' devia estar viajando de jegue, não de avião. É ou não é? Para ser solidário ao candidato deles", afirmou, após retirar a máscara que utilizou no restante do tempo dentro da aeronave. Também ouviu gritos de "mito", em apoio a ele.

ENTRADA AUTORIZADA PELO COMANDANTE

Também para a CPI, a empresa informou que a entrada de Bolsonaro no avião foi autorizada pelo comandante. No documento, a Azul não menciona o nome do funcionário.

A companhia aérea relatou ainda que, após a ocorrência, "os fatos e as evidências passaram a ser cautelosa e minuciosamente analisados, mediante entrevista dos tripulantes e terceiros envolvidos, revisão de imagens e vídeos, justamente para entender os detalhes da situação, uma vez que não foi uma situação planejada pela companhia".

A Azul disse também que o comandante da aeronave estava usando máscara de forma adequada, mas, diante de Bolsonaro, "deixou de conter o ímpeto de manter-se com a máscara no momento em que tirou uma foto".

Sobre as providências adotadas em relação ao caso e as responsabilidades da tripulação, a companhia afirmou que todos foram novamente orientados acerca da obrigatoriedade do uso adequado das máscaras faciais no interior dos terminais aeroportuários e da própria aeronave.

Disse também que foram "aplicadas as medidas disciplinares cabíveis à copiloto e ao comandante do referido voo, proporcionais às responsabilidades, conforme políticas internas". A companhia rechaçou o não uso da máscara, mas disse ser um fato "totalmente isolado".

A reportagem do R7 procurou a Azul, que informou que não fará nenhum comentário adicional além do que já foi respondido à CPI.

DEBATE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nesta terça-feira (29), a Câmara dos Deputados discutiu a entrada do Bolsonaro no avião em Vitória durante audiência pública virtual conjunta da Comissão de Seguridade Social e Família e da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19, com participação da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e as agências nacionais de vigilância sanitária e de aviação civil, Anvisa e Anac, respectivamente. A Azul foi convidada para a reunião, mas não enviou representante.

O gerente-geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras da Anvisa, Nélio de Aquino, afirmou que tanto a empresa aérea quando a administradora do aeroporto foram notificadas.

"Nós abrimos um processo administrativo sanitário. Elas já foram autuadas: a Azul por permitir a aglomeração de pessoas no interior da aeronave sem o correto uso de EPI, no caso, a máscara de proteção facial; e a administradora do aeroporto por permitir a aglomeração em área de check-in sem a correta utilização de EPIs. Esse processo segue o rito legal, então existe a possibilidade de a companhia apresentar esclarecimentos e depois haverá o julgamento em que se define a pena", explicou.

A Anac também investiga o caso por meio de processo administrativo com foco nos riscos à segurança da aviação civil.