Home
>
Política
>
Autonomia da PF poderá ser votada na Câmara. Entenda a proposta

Autonomia da PF poderá ser votada na Câmara. Entenda a proposta

Proposta de Emenda Constitucional tramita na Casa há um década, foi desengavetada e pode ter votação este ano. Delegados e policiais federais estão em lados opostos no debate