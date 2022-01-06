Assessor de vereador morre após passar mal na Câmara da Serra

O assessor do vereador Teilton Valim, Alonso Paulino Gomes, morreu após sofrer um infarto fulminante dentro da Câmara Municipal da Serra, por volta das 7h20 da manhã desta quinta-feira (6). Alonso teria passado mal assim que entrou na sede do legislativo municipal. O Samu foi acionado, porém não conseguiu chegar a tempo. A informação foi confirmada pela assessoria da casa.
Uma fonte ouvida pela reportagem de A Gazeta contou que Alonso foi bater o ponto na recepção da Câmara Municipal e, quando entraria no elevador, começou a passar mal. O Samu foi chamado, mas o assessor morreu ainda na recepção. O óbito foi confirmado pela equipe médica que chegou ao local minutos depois.
Por volta das 9h20, o corpo de Alonso, que é primo do deputado estadual Vandinho Leite (PSDB), foi recolhido da recepção pela perícia da Polícia Civil. Ele era assessor de Teilton desde fevereiro de 2021.
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