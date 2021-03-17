Assembleia Legislativa do ES volta a ter sessões remotas até dia 31

A Assembleia Legislativa do ES ficará de portas fechadas ao público a partir desta quinta-feira (18) Crédito: Carlos Alberto Silva

As medidas foram anunciadas pelo presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), durante a sessão desta quarta-feira (17) e tem validade até o dia 31, quando acaba o prazo de quarentena estabelecido pelo governo estadual. Musso participou da coletiva de imprensa de Casagrande, onde adiantou que a Casa voltaria ao "serviço remoto".

"A partir de amanhã (18), a sede da Assembleia Legislativa vai ficar fechada. Vai funcionar somente parte administrativa, com número reduzido de servidores, no máximo cinco ou 10 em cada setor, em regime de escala, para não parar a parte administrativa, no que tange a contratos, pagamentos, etc. Gabinetes serão fechados, sessões voltam a ser virtuais e vamos até o dia 31 adotar esse regime e analisar passo a passo. Se tiver outras medidas, vou avisar os colegas", pontuou o republicano.

Com o aumento do número de casos e a sobrecarga do sistema capixaba de saúde, o governador se reuniu com os chefes de Poderes para discutir as medidas a serem tomadas, as quais chamou de "pacto pela vida". Com o gatilho de mais de 90% dos leitos de UTI ocupados no Estado, foi anunciada uma quarentena até o dia 31 de março. A medida coloca o Estado de volta no cenário de mais restrições a atividades econômicas e sociais.