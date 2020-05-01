Assembleia aprova situação de calamidade para 17 municípios no ES

Reconhecimento de calamidade pública dos municípios foi aprovado pelos deputados em sessão virtual Crédito: Reprodução/YouTube

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou o reconhecimento do estado de calamidade pública em 17 municípios capixabas devido à pandemia do novo coronavírus. A votação foi feita durante sessão virtual, na tarde desta quinta-feira (30).

O reconhecimento da situação tem validade até 31 de julho de 2020. Com isso, os municípios ficam dispensados de cumprir metas fiscais e podem elevar os gastos públicos. Para evitar abusos fiscais por parte das prefeituras neste período, os deputados vão criar um grupo de fiscalização.

Os municípios que tiveram a situação reconhecida são: Aracruz, Dores do Rio Preto, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibiraçu, Jerônimo Monteiro, Linhares, Montanha, Rio Novo do Sul, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Viana, Vila Pavão e Vitória.

Os projetos para o reconhecimento da situação de calamidade pública foram feitos pelos prefeitos dessas cidades em uma discussão junto com a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).

Os pedidos foram votados em blocos e tiveram 27 votos a favor e apenas dois contrários, dos deputados Capitão Assumção (Patriota) e Pastor Marcos Mansur (PSDB). Como a legislação determina que, em casos de Covid-19, a calamidade seja reconhecida pelo Legislativo, os projetos não precisam ser sancionados pelo governador.

Como justificativa ao voto negativo, Mansur disse temer que alguns municípios tirem proveito da situação e declarem estado de calamidade sem realmente estar vivendo esta realidade.

Não temos um retrato real da situação de cada cidade. Minha preocupação é assinar um cheque em branco para as prefeituras aumentarem o gasto público. É claro que tem cidade que tem justificativa. Mas pode ser que alguma prefeitura esteja se aproveitando dessa situação."

FISCALIZAÇÃO