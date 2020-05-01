Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Assembleia aprova situação de calamidade para 17 municípios no ES

Reconhecimento dos projetos foi feito durante sessão virtual. Com isso, municípios podem flexibilizar gastos, mas serão fiscalizados por uma Frente Parlamentar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 21:21

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 21:21

Reconhecimento de calamidade pública dos municípios foi aprovado pelos deputados em sessão virtual
Reconhecimento de calamidade pública dos municípios foi aprovado pelos deputados em sessão virtual Crédito: Reprodução/YouTube
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou o reconhecimento do estado de calamidade pública em 17 municípios capixabas devido à pandemia do novo coronavírus. A votação foi feita durante sessão virtual, na tarde desta quinta-feira (30). 
O reconhecimento da situação tem validade até 31 de julho de 2020. Com isso, os municípios ficam dispensados de cumprir metas fiscais e podem elevar os gastos públicos. Para evitar abusos fiscais por parte das prefeituras neste período, os deputados vão criar um grupo de fiscalização.
Os municípios que tiveram a situação reconhecida são: Aracruz, Dores do Rio Preto, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibiraçu, Jerônimo Monteiro, Linhares, Montanha, Rio Novo do Sul, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Viana, Vila Pavão e Vitória.
Os projetos para o reconhecimento da situação de calamidade pública foram feitos pelos prefeitos dessas cidades em uma discussão junto com a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes). 
Os pedidos foram votados em blocos e tiveram 27 votos a favor e apenas dois contrários, dos deputados Capitão Assumção (Patriota) e Pastor Marcos Mansur (PSDB).  Como a legislação determina que, em casos de Covid-19, a calamidade seja reconhecida pelo Legislativo, os projetos não precisam ser sancionados pelo governador. 

Veja Também

Coronavírus: Prefeitura da Serra declara estado de calamidade pública

Como justificativa ao voto negativo, Mansur disse temer que alguns municípios tirem proveito da situação e declarem estado de calamidade sem realmente estar vivendo esta realidade. 
Não temos um retrato real da situação de cada cidade. Minha preocupação é assinar um cheque em branco para as prefeituras aumentarem o gasto público. É claro que tem cidade que tem justificativa. Mas pode ser que alguma prefeitura esteja se aproveitando dessa situação."

FISCALIZAÇÃO

Mesmo tendo mais flexibilidade para gastos públicos, o reconhecimento de calamidade não isenta os municípios de prestarem contas. Para fiscalizar os gastos, os deputados aprovaram a criação de uma Frente Parlamentar. A sugestão do grupo de fiscalização foi feita pelo deputado Theodorico Ferraço (DEM).

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Coronavírus: veja o que muda com decreto de calamidade pública em Cariacica

Saiba o que muda após Vitória decretar estado de calamidade pública

Coronavírus: Prefeitura da Serra declara estado de calamidade pública

Câmara de Linhares aprova decreto de calamidade pública após coronavírus

Coronavírus: calamidade pública não é oportunidade de negócio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados