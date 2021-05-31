Tribunal de Justiça tem 30 cadeiras para desembargadores Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Aposentadoria de desembargadores deixa TJES com 5 cadeiras vagas em julho

A partir de julho, cinco das 30 cadeiras de desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) estarão vagas. Isso porque Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça e Sérgio Luiz Teixeira Gama completam 75 anos e vão se aposentar.

As cadeiras deixadas pelos magistrados somam-se a outras três que estão desocupadas há algum tempo — duas delas desde 2015 — e vêm sendo preenchidas por substitutos. Essas duas vagas mais antigas vão ser preenchidas em breve, de acordo com editais publicados no Diário da Justiça nesta segunda-feira (31).

Um desembargador pode ficar no cargo até completar 75 anos, quando a aposentadoria é obrigatória. No caso de Bizzotto, a idade vai ser atingida no dia 30 de junho. Já Sérgio Gama, em 24 de julho.

Em 2016, Sérgio Bizzotto chegou a anunciar que iria se aposentar . Naquele ano, o limite para aposentadoria de magistrados era de 70 anos. Com a mudança, ele acabou estendendo o período no tribunal.

CRITÉRIOS PARA OCUPAR AS VAGAS

Apesar de não ter um destino certo, já que a escolha passa por votação, as vagas abertas com a aposentadoria dos magistrados seguem algumas regras para serem preenchidas.

Funciona da seguinte forma: das 30 cadeiras no TJES, 24 são destinadas a juízes de 1º grau. Para chegar ao cargo, eles podem ser promovidos por antiguidade na carreira ou por merecimento. Eles são escolhidos pelos próprios desembargadores.

As outras seis são divididas igualmente entre o Ministério Público do Estado (MPES) e a Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Espírito Santo (OAB-ES), conforme prevê a Constituição. É o que se chama de Quinto Constitucional, que reserva um quinto das 30 vagas a membros das duas instituições. A escolha de nomes para ocupar as cadeiras passa por votação interna e uma lista tríplice é encaminhada ao governador do Estado, que tem a palavra final.

A vaga de Sérgio Bizzotto é reservada a juízes de Direito, enquanto a de Sérgio Gama cumpre a cota reservada ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

HISTÓRICO

Em 2015, duas vagas para desembargador destinadas à magistratura ficaram em aberto na Corte. Na época, após a aposentadoria de dois magistrados, a promoção de juízes chegou a ser suspensa pelo próprio TJES para conter despesas. O Judiciário Estadual encontrava-se à beira do limite legal de gastos com pessoal, com 5,95% da receita corrente líquida do Estado. O máximo é de 6%.

No ano seguinte, o Judiciário capixaba ultrapassou o limite legal para despesas com pessoal, fechando 2016 com comprometimento de 6,18% da receita corrente líquida, segundo o Relatório de Gestão Fiscal dos Tribunais de Justiça do Brasil. Na época, cortes foram feitos e a situação foi regularizada. Desde então, o TJES ficou sob alerta, realizando ações para reduzir despesas.

De acordo com o Painel de Controle do Tribunal de Contas, o percentual da receita corrente líquida gasta com pessoal no TJES atualmente é de 5,15%.

Nesta segunda, dois editais foram publicados para o preenchimento das vagas, assinados pelo presidente do Tribunal de Justiça, Ronaldo Gonçalves de Sousa. O critério para o preenchimento da primeira vaga é merecimento e da segunda, antiguidade. Os juízes de Direito interessados devem encaminhar cópia das dez melhores sentenças/ decisões de 7 a 11 de junho.

"Não há previsão de preenchimento das vagas no momento, mas o Tribunal de Justiça estuda formas para que isso ocorra o mais breve possível. Quando autorizado, o preenchimento será feito dentro dos moldes previstos na lei, ou seja, no caso de vagas destinadas à carreira da magistratura, por promoção mediante aferição alternada de antiguidade e merecimento e, no caso do quinto constitucional, por indicação das instituições (OAB e MP), com posterior escolha do Exmo. Sr. Governador do Estado."