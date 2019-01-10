Home
Após suplente ser preso por estupro, Marcelo Santos não vai para secretaria

Deputado estadual conversou com o governador Reanato Casagrande (PSB) nesta quinta-feira (10) e avisou, por meio de nota, que vai permanecer na Assembleia Legislativa