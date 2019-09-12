Home
>
Política
>
Após repercussão, deputado do ES diz que dobraria oferta por assassinato

Após repercussão, deputado do ES diz que dobraria oferta por assassinato

Capitão Assumção afirma que gostaria de ter oferecido mais dinheiro para quem matasse o suspeito de praticar um assassinato em Cariacica. Especialistas criticaram a declaração