Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleição à presidência

Após encontro, Leonardo Boff diz que Lula continua 'candidatíssimo'

Teólogo é amigo pessoal de longa data do petista e se reuniu com ele por meia hora na carceragem da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 21:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 21:13
Crédito: Rafael Ribeiro
Após conversa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato, o teólogo Leonardo Boff afirmou que Lula pediu para que passasse o recado de que continua candidatíssimo. Boff tentou visitar o ex-presidente em 19 de abril, mas o pedido foi negado.
Diga aos jornalistas que sou candidatíssimo, disse o ex-presidente a Boff, que é amigo pessoal de longa data do petista e se reuniu com ele por meia hora na carceragem da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba.
Se ganhar, vou não só repetir as aquelas políticas sociais que fiz, mas fazer com que sejam políticas de Estado, que entrem no Orçamento, que sejam o centro do poder econômico e político seja orientado para aqueles que sempre foram excluídos.
Na semana passada, Lula foi autorizado a receber assistência espiritual às segundas-feiras, além de visitas de dois amigos às quintas. Em 19 de abril, Boff tentou visitar o ex-presidente, mas foi impedido.
Após o encontro, Boff disse que Lula está muito bem e com entusiasmo para se manter na luta. Para ele, o ex-presidente tem uma indignação justa, de quem sofre por causa de falsificações, distorções e mentiras com o objetivo de liquidar a candidatura dele e enfraquecer o mais possível o PT.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados