Após encontro, Leonardo Boff diz que Lula continua 'candidatíssimo'

Após conversa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato, o teólogo Leonardo Boff afirmou que Lula pediu para que passasse o recado de que continua candidatíssimo. Boff tentou visitar o ex-presidente em 19 de abril, mas o pedido foi negado.
Diga aos jornalistas que sou candidatíssimo, disse o ex-presidente a Boff, que é amigo pessoal de longa data do petista e se reuniu com ele por meia hora na carceragem da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba.
Se ganhar, vou não só repetir as aquelas políticas sociais que fiz, mas fazer com que sejam políticas de Estado, que entrem no Orçamento, que sejam o centro do poder econômico e político seja orientado para aqueles que sempre foram excluídos.
Na semana passada, Lula foi autorizado a receber assistência espiritual às segundas-feiras, além de visitas de dois amigos às quintas. Em 19 de abril, Boff tentou visitar o ex-presidente, mas foi impedido.
Após o encontro, Boff disse que Lula está muito bem e com entusiasmo para se manter na luta. Para ele, o ex-presidente tem uma indignação justa, de quem sofre por causa de falsificações, distorções e mentiras com o objetivo de liquidar a candidatura dele e enfraquecer o mais possível o PT.