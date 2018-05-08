Após encontro, Leonardo Boff diz que Lula continua 'candidatíssimo'

Crédito: Rafael Ribeiro

Após conversa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato, o teólogo Leonardo Boff afirmou que Lula pediu para que passasse o recado de que continua candidatíssimo. Boff tentou visitar o ex-presidente em 19 de abril, mas o pedido foi negado.

Diga aos jornalistas que sou candidatíssimo, disse o ex-presidente a Boff, que é amigo pessoal de longa data do petista e se reuniu com ele por meia hora na carceragem da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba.

Se ganhar, vou não só repetir as aquelas políticas sociais que fiz, mas fazer com que sejam políticas de Estado, que entrem no Orçamento, que sejam o centro do poder econômico e político seja orientado para aqueles que sempre foram excluídos.

Na semana passada, Lula foi autorizado a receber assistência espiritual às segundas-feiras, além de visitas de dois amigos às quintas. Em 19 de abril, Boff tentou visitar o ex-presidente, mas foi impedido.