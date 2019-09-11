Home
>
Política
>
Após autorização para 307 cargos, MPES terá mais R$ 6 milhões para pessoal

Após autorização para 307 cargos, MPES terá mais R$ 6 milhões para pessoal

Governador Renato Casagrande autorizou órgão ministerial a remanejar dinheiro do superávit financeiro de 2018. Do total de cargos autorizados, 216 são de assessor de promotor