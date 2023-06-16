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Evento mantido

Alvo de operação da PF, Marcos do Val mantém festa de aniversário

O parlamentar capixaba lançará um livro antes do evento. Suspeito de cometer cinco crimes, entre esses tentativa de golpe de Estado, ele fará um pronunciamento à imprensa antes da festa
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

16 jun 2023 às 14:28

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 14:28

Senador Marcos do Val
Senador Marcos do Val é investigado pela PF Crédito: Waldemir Barreto/Senado
O senador Marcos do Val (Podemos) decidiu manter a festa de aniversário dele que estava prevista para acontecer nesta sexta-feira (16), em Vitória, no Espírito Santo. O parlamentar fez 52 anos nesta quinta-feira (15), mesmo dia em que foi alvo de operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Ele é suspeito de cometer cinco crimes, entre esses a de golpe de Estado.
A PF revistou endereços ligados a Do Val em Vitória e em Brasília. O senador estava no Espírito Santo na ocasião porque havia previsto para esta sexta uma festa em um cerimonial no bairro Jardim da Penha, na Capital. O evento, segundo convite enviado a amigos e aliados, é também a ocasião do lançamento do livro "que registra a sua trajetória e os quatro primeiros anos de mandato no Senado Federal".
COnvite enviado por Marcos do Val para amigos e aliados
Convite enviado por Marcos do Val para amigos e aliados Crédito: Reprodução
Em comunicado enviado à imprensa, a assessoria do senador afirmou que ele fará um pronunciamento antes do evento. Nesta ocasião, não será permitido que os jornalistas presentes façam perguntas. A imprensa não poderá acompanhar o evento de lançamento do livro.

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