Alvo de operação da PF, Marcos do Val mantém festa de aniversário

A PF revistou endereços ligados a Do Val em Vitória e em Brasília. O senador estava no Espírito Santo na ocasião porque havia previsto para esta sexta uma festa em um cerimonial no bairro Jardim da Penha, na Capital. O evento, segundo convite enviado a amigos e aliados, é também a ocasião do lançamento do livro "que registra a sua trajetória e os quatro primeiros anos de mandato no Senado Federal".