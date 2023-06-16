Alvo de operação da PF, Marcos do Val mantém festa de aniversário

O senador Marcos do Val (Podemos) decidiu manter a festa de aniversário dele que estava prevista para acontecer nesta sexta-feira (16), em Vitória, no Espírito Santo. O parlamentar fez 52 anos nesta quinta-feira (15), mesmo dia em que foi alvo de operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Ele é suspeito de cometer cinco crimes, entre esses a de golpe de Estado.
A PF revistou endereços ligados a Do Val em Vitória e em Brasília. O senador estava no Espírito Santo na ocasião porque havia previsto para esta sexta uma festa em um cerimonial no bairro Jardim da Penha, na Capital. O evento, segundo convite enviado a amigos e aliados, é também a ocasião do lançamento do livro "que registra a sua trajetória e os quatro primeiros anos de mandato no Senado Federal".
Em comunicado enviado à imprensa, a assessoria do senador afirmou que ele fará um pronunciamento antes do evento. Nesta ocasião, não será permitido que os jornalistas presentes façam perguntas. A imprensa não poderá acompanhar o evento de lançamento do livro.