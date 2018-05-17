Alckmin anuncia equipe econômica com criadores do Plano Real

Geraldo Alckmin Crédito: Windows)

Os economistas Edmar Bacha e Persio Arida, dois dos criadores do Plano Real, formarão a equipe econômica do pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin. O anúncio foi feito pelo tucano em um evento em São Paulo. Na campanha, Bacha, que é um dos diretores da Casa das Garças, vai cuidar da política de comércio exterior.

Também foram anunciados os economistas José Roberto Mendonça de Barros, que foi ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 1995 e 1998, e seu filho, Alexandre Mendonça de Barros. A equipe, no entanto, ainda não está fechada.