A Gazeta publica pesquisa Ipec para governo do ES e Senado neste sábado (1°)

Palácio Anchieta: pesquisa Ipec vai mostrar intenção de votos para governador Crédito: Carlos Alberto Silva / Arte Geraldo Neto

A Gazeta publica neste sábado (1º), a partir das 19h30, a última pesquisa Ipec com as intenções de voto para governador do Espírito Santo e senador antes do primeiro turno das Eleições 2022, marcado para este domingo (2).

O levantamento, realizado a pedido da TV Gazeta, também vai mostrar a intenção de voto para presidente da República no Estado, além de trazer simulação de segundo turno.

Serão publicados os dados de votos totais e também de votos válidos, que exclui as menções aos votos brancos, nulos e indecisos e é o mesmo método usado pela Justiça Eleitoral para totalização das urnas.

A pesquisa realizou 800 entrevistas em vários municípios do Espírito Santo e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) com o número ES-01181/2022. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário.

As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica.