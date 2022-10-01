A Gazeta publica pesquisa Ipec para governo do ES e Senado neste sábado (1°)

A Gazeta publica neste sábado (1º), a partir das 19h30, a última pesquisa Ipec com as intenções de voto para governador do Espírito Santo e senador antes do primeiro turno das Eleições 2022, marcado para este domingo (2).
O levantamento, realizado a pedido da TV Gazeta, também vai mostrar a intenção de voto para presidente da República no Estado, além de trazer simulação de segundo turno.
Serão publicados os dados de votos totais e também de votos válidos, que exclui as menções aos votos brancos, nulos e indecisos e é o mesmo método usado pela Justiça Eleitoral para totalização das urnas.
A pesquisa realizou 800 entrevistas em vários municípios do Espírito Santo e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) com o número ES-01181/2022. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário.
As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.