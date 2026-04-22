Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Ponta da Fruta

Policial penal é preso por agredir a filha de 12 anos em Vila Velha

Durante a prisão, homem afirmou que estaria bebendo há cerca de 10 dias e que arrancaria a cabeça da própria filha, de fosse necessário

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 10:49

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

22 abr 2026 às 10:49

Um policial penal de 50 anos foi preso na noite de terça-feira (21) após agredir a filha, de 12 anos, e ameaçá-la de morte com uma faca em Ponta da Fruta, em Vila VelhaOs nomes dos envolvidos não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o homem aparentemente embriagado e com escoriações. Ele afirmou que a filha o havia esfaqueado, mas que a situação já estava “resolvida”.

Os militares conversaram com a menina, que relatou morar com o pai há poucos meses e que vinha sendo constantemente ameaçada de morte. Na noite de terça-feira, segundo ela, o homem a pegou pelo pescoço e apontou uma faca contra ela. Para se defender, a adolescente disse que conseguiu pegar outra faca, tentou golpeá-lo e, em seguida, se trancou no quarto.

Ainda conforme a PM, o policial penal resistiu à prisão e tentou fugir entrando na residência. Ele se trancou em um quarto e foi necessário o uso de arma de choque e spray de pimenta. Como as medidas não surtiram efeito e havia suspeita de que ele estivesse armado, foi solicitado reforço.

Os policiais acessaram o quarto pela janela e utilizaram novamente o taser (arma de choque) para contê-lo. Durante a abordagem, o homem afirmou que estava ingerindo bebida alcoólica há cerca de 10 dias e chegou a dizer que arrancaria a cabeça da própria filha, se fosse necessário.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, e foi  autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e resistência, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional. A adolescente foi entregue à mãe.

Veja Também 

A projeção apresenta por onde vai passar a nova via e a direção do fluxo de veículos

Serra vai construir nova avenida para tirar trânsito pesado de Laranjeiras

Imagem de destaque

Mulher morre após carro capotar em estrada na zona rural de Pancas

Motoboy registrou o momento em que carretas colidem na Rodovia do Contorno

Motoboy registra momento de acidente entre carretas em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Polícia Militar Polícia Civil Polícia Penal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados