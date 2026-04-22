Policial penal é preso por agredir a filha de 12 anos em Vila Velha

Um policial penal de 50 anos foi preso na noite de terça-feira (21) após agredir a filha, de 12 anos, e ameaçá-la de morte com uma faca em Ponta da Fruta, em Vila Velha. Os nomes dos envolvidos não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o homem aparentemente embriagado e com escoriações. Ele afirmou que a filha o havia esfaqueado, mas que a situação já estava “resolvida”.
Os militares conversaram com a menina, que relatou morar com o pai há poucos meses e que vinha sendo constantemente ameaçada de morte. Na noite de terça-feira, segundo ela, o homem a pegou pelo pescoço e apontou uma faca contra ela. Para se defender, a adolescente disse que conseguiu pegar outra faca, tentou golpeá-lo e, em seguida, se trancou no quarto.
Ainda conforme a PM, o policial penal resistiu à prisão e tentou fugir entrando na residência. Ele se trancou em um quarto e foi necessário o uso de arma de choque e spray de pimenta. Como as medidas não surtiram efeito e havia suspeita de que ele estivesse armado, foi solicitado reforço.
Os policiais acessaram o quarto pela janela e utilizaram novamente o taser (arma de choque) para contê-lo. Durante a abordagem, o homem afirmou que estava ingerindo bebida alcoólica há cerca de 10 dias e chegou a dizer que arrancaria a cabeça da própria filha, se fosse necessário.