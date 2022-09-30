Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

As palavras mais ditas pelos candidatos ao governo do ES em debate

Veja gráfico com termos mais repetidos por Aridelmo (Novo), Audifax Barcelos (Rede), Guerino Zanon (PSD), Manato (PL) e Renato Casagrande (PSB) em encontro promovido por A Gazeta e CBN
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

30 set 2022 às 20:29

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 20:29

“Gente”, “governo” e “fazer”: essas foram as principais palavras ditas pelos candidatos ao governo do ES em debate promovido por A Gazeta e CBN Vitória, na última quinta-feira (29). Repetidos, respectivamente, 66, 58 e 58 vezes, os termos foram campeões nas falas de Aridelmo (Novo), Audifax (Rede), Guerino Zanon (PSD), Manato (PL) e Renato Casagrande (PSB). 
A Gazeta compilou tudo o que foi dito por cada participante e reuniu em um único gráfico as 80 palavras mais ditas, confira:
Além das três primeiras, outras palavras também ganharam destaque, mas foram ditas com menos frequência. "Dinheiro", por exemplo, foi repetida 30 vezes pelos candidatos – na maioria das vezes citada para discutir a disponibilidade de verba nos caixas do Estado. O assunto é um dos motivos de discórdia entre os postulantes ao Palácio Anchieta. 

Veja Também

Afinal, o ES tem ou não tem R$ 6 bilhões livres em caixa?

"Educação" e "saúde" também foram citadas com certa regularidade – 26 e 25 vezes – por se tratarem de temas de perguntas feitas por jornalistas e colunistas de A Gazeta e CBN. Os candidatos também escolheram essas áreas para tratar de suas propostas  e para questionar o que já foi feito pelos outros postulantes em administrações passadas. 
Durante o debate, "Serra" e "Deus" também chamaram atenção. Ditas 22 e 16 vezes, foram mencionadas, principalmente, pelo candidato Audifax – que se referia aos períodos em que foi prefeito da cidade e completava com “se Deus quiser” quando tratava do que pretende fazer como governador.
"Hospital" foi dita 17 vezes pelos candidatos para tratarem de suas propostas de construir novas unidades pelo Estado. "Emprego" e "segurança" foram ditas 16 e 13 vezes, também por serem tema de perguntas e estarem nos planos de governo dos candidatos. Mencionada 10 vezes, "pandemia" foi utilizada nos momentos em que os candidatos questionaram a gestão da crise pelo atual governador, que, por sua vez, defendeu seus critérios. 
Beatriz Heleodoro é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora Gisele Arantes.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 2022

Verdadeiro ou falso: checamos fala dos candidatos ao governo do ES em debate

Lentidão de obras e dinheiro em caixa são focos de troca de farpas em debate

Equipe de governo e meritocracia pautam embate entre candidatos no ES

Líder em pesquisa e atual governador, Casagrande vira alvo de críticas em debate

Reveja o debate A Gazeta e CBN com candidatos ao governo do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados