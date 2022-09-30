As palavras mais ditas pelos candidatos ao governo do ES em debate

“Gente”, “governo” e “fazer”: essas foram as principais palavras ditas pelos candidatos ao governo do ES em debate promovido por A Gazeta e CBN Vitória, na última quinta-feira (29). Repetidos, respectivamente, 66, 58 e 58 vezes, os termos foram campeões nas falas de Aridelmo (Novo), Audifax (Rede), Guerino Zanon (PSD), Manato (PL) e Renato Casagrande (PSB).

A Gazeta compilou tudo o que foi dito por cada participante e reuniu em um único gráfico as 80 palavras mais ditas, confira:

Além das três primeiras, outras palavras também ganharam destaque, mas foram ditas com menos frequência. "Dinheiro", por exemplo, foi repetida 30 vezes pelos candidatos – na maioria das vezes citada para discutir a disponibilidade de verba nos caixas do Estado. O assunto é um dos motivos de discórdia entre os postulantes ao Palácio Anchieta.

"Educação" e "saúde" também foram citadas com certa regularidade – 26 e 25 vezes – por se tratarem de temas de perguntas feitas por jornalistas e colunistas de A Gazeta e CBN. Os candidatos também escolheram essas áreas para tratar de suas propostas e para questionar o que já foi feito pelos outros postulantes em administrações passadas.

Durante o debate, "Serra" e "Deus" também chamaram atenção. Ditas 22 e 16 vezes, foram mencionadas, principalmente, pelo candidato Audifax – que se referia aos períodos em que foi prefeito da cidade e completava com “se Deus quiser” quando tratava do que pretende fazer como governador.

"Hospital" foi dita 17 vezes pelos candidatos para tratarem de suas propostas de construir novas unidades pelo Estado. "Emprego" e "segurança" foram ditas 16 e 13 vezes, também por serem tema de perguntas e estarem nos planos de governo dos candidatos. Mencionada 10 vezes, "pandemia" foi utilizada nos momentos em que os candidatos questionaram a gestão da crise pelo atual governador, que, por sua vez, defendeu seus critérios.