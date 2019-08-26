Home
>
Política
>
72,7% consideram inadequada indicação de Eduardo para embaixada

72,7% consideram inadequada indicação de Eduardo para embaixada

Pesquisa CNT/MDA mostra que a maioria acredita que o presidente não deveria nomear membros da sua família para cargos deste tipo

Publicado em 26 de agosto de 2019 às 16:58

 - Atualizado há 6 anos

Deputado federal Eduardo Bolsonaro Crédito: Najara Araújo/Câmara dos Deputados

A provável indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para assumir a embaixada do Brasil em Washington, Estados Unidos, não tem apoio da população.

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

De acordo com pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira (26), 72,7% da população consideram a indicação inadequada porque acreditam que o presidente não deveria nomear membros da sua família para cargos deste tipo.

> Desaprovação pessoal de Bolsonaro sobe de 28% para 53%, diz pesquisa

Apenas 21,8% dos entrevistados disseram que a indicação, que foi prometida pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), é adequada porque o presidente tem a prerrogativa de indicar qualquer pessoa para o posto. Outros 5,5% não souberam ou não quiseram responder.

Foram realizadas 2.002 entrevistas, entre os dias 22 e 25 de agosto, em 137 municípios de 25 Unidades da Federação. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos porcentuais.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais