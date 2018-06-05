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Juiz da Lava Jato

'Usei boné e camiseta com seu nome', afirma Bretas a Lula

Juiz da Lava-Jato disse ter ido a um comício do então candidato petista nas eleições de 1989
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 16:01

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 16:01

Lula em depoimento ao juiz Marcelo Bretas por videoconferência Crédito: Reprodução
Ao final do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que durou cerca de 1h, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal, disse que já foi a comício do petista no Rio, vestindo boné e camiseta do então candidato à Presidência, em 1989. O magistrado afirmou ainda reconhecer a relevância política de Lula.
 Muito obrigado pela sua postura no depoimento. É relevante sua história para todos nós, para mim inclusive que quando tinha 17, 18 anos, fui num comício na Avenida Presidente Vargas, com um milhão de pessoas, e o país vivia outro momento  disse arrancando risos do ex-presidente dos presentes na audiência.
E completou:
 Eu estava usando um boné e uma camiseta com seu nome  contou o juiz, admitindo ter sido fã do ex-presidente, que agora cumpre pena por corrupção, em Curitiba.
Lula entrou no clima da brincadeira ao final do depoimento e disse que ia chamar Bretas para um futuro comício.
 Quando eu fizer um comício agora, eu vou lhe chamar para participar  disse o ex-presidente também fazendo a plateia rir.
Lula foi ouvido como testemunha de defesa do ex-governador Sérgio Cabral no processo da Operação Unfair Play. O emedebista é acusado pelo Ministério Público de participar de um esquema de compra de votos para fazer do Rio de Janeiro a sede da Olimpíada em 2016. A mesma ação penal levou à prisão o então presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Carlos Arthur Nuzman.
O petista foi ouvido por videoconferência, porque está preso desde abril, na Policia Federal, em Curitiba, após ser condenado a 12 anos e um mês por corrupção. Cabral foi autorizado a deixar o complexo penitenciário de Bangu para acompanhar o depoimento.

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