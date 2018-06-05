'Usei boné e camiseta com seu nome', afirma Bretas a Lula

Lula em depoimento ao juiz Marcelo Bretas por videoconferência Crédito: Reprodução

Ao final do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que durou cerca de 1h, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal, disse que já foi a comício do petista no Rio, vestindo boné e camiseta do então candidato à Presidência, em 1989. O magistrado afirmou ainda reconhecer a relevância política de Lula.

 Muito obrigado pela sua postura no depoimento. É relevante sua história para todos nós, para mim inclusive que quando tinha 17, 18 anos, fui num comício na Avenida Presidente Vargas, com um milhão de pessoas, e o país vivia outro momento  disse arrancando risos do ex-presidente dos presentes na audiência.

E completou:

 Eu estava usando um boné e uma camiseta com seu nome  contou o juiz, admitindo ter sido fã do ex-presidente, que agora cumpre pena por corrupção, em Curitiba.

Lula entrou no clima da brincadeira ao final do depoimento e disse que ia chamar Bretas para um futuro comício.

 Quando eu fizer um comício agora, eu vou lhe chamar para participar  disse o ex-presidente também fazendo a plateia rir.

Lula foi ouvido como testemunha de defesa do ex-governador Sérgio Cabral no processo da Operação Unfair Play. O emedebista é acusado pelo Ministério Público de participar de um esquema de compra de votos para fazer do Rio de Janeiro a sede da Olimpíada em 2016. A mesma ação penal levou à prisão o então presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Carlos Arthur Nuzman.