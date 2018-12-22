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Ataque a Bolsonaro

'O que eles querem saber é se foi o Lula que pagou a defesa', diz advogado de Adelio

Alvo de operação da Polícia Federal, Zanone Manuel de Oliveira Júnior, defensor do homem que esfaqueou Jair Bolsonaro, relaciona ação dos agentes à posse do presidente eleito e negou que tenha assumido a causa de graça

Publicado em 22 de Dezembro de 2018 às 02:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2018 às 02:02
Adélio Bispo foi preso acusado de esfaquear Bolsonaro Crédito: Reprodução de TV
Para quem acabara de ser alvo de uma ruidosa operação da Polícia Federal, o advogado Zanone Manuel de Oliveira Júnior estava descontraído no final da tarde desta sexta-feira, 21, quando falou ao telefone com o Estado. Estou surfando em águas havaianas, disse ele, entre gargalhadas, sobre a possibilidade de a PF descobrir alguma irregularidade no patrocínio da defesa de Adelio Bispo de Oliveira, o homem que tentou matar o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). O que eles querem saber é se foi o Lula que pagou a defesa, se foi o PSOL, o Jean Willys, completou Zanone. Adelio foi já filiado ao PSOL.
O criminalista classificou como normal a busca e apreensão feita no seu escritório, em Belo Horizonte, mas considerou a apreensão de seu telefone celular um precedente perigoso. Ali tem a intimidade de mais de mil pessoas que escolheram o meu escritório, inclusive policiais, promotores. A partir de agora qualquer juiz vai tomar telefone de advogado no momento que quiser, até dentro do fórum. Isso é um risco para o direito de defesa de qualquer pessoa, afirmou.
Zanone negou com veemência a hipótese de ter assumido a causa de graça, em troca da enorme exposição que o caso pode lhe trazer, e reafirmou aquilo que já havia dito em depoimento: recebeu de R$ 25 mil no primeiro momento de um patrocinador anônimo que desapareceu ao receber o valor total da defesa (R$ 300 mil) e que veículos de comunicação bancaram viagens da defesa a Campo Grande (MS), onde Adelio está preso em regime de segurança máxima.
Estou totalmente tranquilo. Podem procurar que não vão achar uma agulha aqui. Eu me cuido. Mas fico pesaroso porque está abrindo um precedente, disse o advogado.
Ele creditou a ação da PF e o aumento das cobranças por um esclarecimento do caso nas redes sociais à proximidade da posse de Bolsonaro. Isso é por causa da posse. Inclusive se o Bolsomito quiser contratar o meu escritório pe só me procurar. Não tenho absolutamente nada contra ele, afirmou.
Adelio diz que foi ele quem elegeu Bolsonaro, diz advogado
Zanone disse que não conversa com seu cliente já há algum tempo, mas que Adelio tem se mostrado tranquilo. Estão alimentando e tratando bem dele, afirmou o advogado. Ele defende que o autor da facada sofre de problemas mentais. No meio da semana foi anexado ao processo que corre sob sigilo o laudo do exame psiquiátrico de Adelio. Em janeiro ele será submetido a exames psicológicos. Adelio diz que só se arrepende de não ter logrado êxito (na tentativa de assassinato). É por isso que estou alegando insanidade. Adelio diz que foi ele quem elegeu Bolsonaro. Foi a primeira coisa que me perguntou quando estive lá. Ele acabou com a rejeição ao Bolsonaro. O povo brasileiro adora uma vítima, disse Zanone.
Segundo ele, a PF não vai descobrir quem pagou a primeira fase da defesa a não ser que a pessoa queira e aproveitou para passar uma orientação. Escreva aí que se a pessoa quiser manter a cláusula de confidencialidade que não me procure e nem a nenhum dos advogados do meu escritório pois estamos todos grampeados, alertou. Essa conversa nossa, agora, está sendo espelhada.
Zanone notificou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) a tomar providências sobre possíveis abusos cometidos na operação da PF mas acredita que a única forma de evitar que casos como este voltem a ocorrer é o Congresso criminalizar a quebra de prerrogativas da advocacia.
Nesta sexta-feira, o conselho federal da OAB emitiu uma nota condenando a ação da PF no escritório de Zanone. Se confirmadas as informações divulgadas pela imprensa como justificativa do cumprimento da ordem judicial, estaremos diante de um atentado à lei e ao Estado Democrático de Direito. Não se pode pretender combater o crime cometendo outro crime, diz a nota que considera a ação da PF nula do ponto de vista jurídico.

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