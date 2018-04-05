'Não há nenhuma ilegalidade ou abuso de poder', crava Alexandre

Alexandre de Moraes Crédito: DIDA SAMPAIO

Terceiro ministro a votar, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido de habeas corpus preventivo impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com Moraes, não havendo a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) cometido abuso de poder ou ilegalidade não há como conceder o HC.

A decisão do STJ é independentemente de discutirmos a possibilidade de execução provisória da pena. Não é possível, a meu ver, entendermos a ilegalidade de uma decisão que somente repetiu e atendeu comando do STF. A prisão em segundo grau respeita a tutela penal efetiva.

Os advogados de Lula tentam evitar a prisão até o esgotamento de todos os recursos ou até uma decisão final do STJ no caso do tríplex do Guarujá (SP). O placar até o momento é de 2 a 1 contra Lula. Votaram até o momento, os ministros Edson Fachin, relator do caso, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.

Moraes discutiu em seu voto a tese de possibilidade de execução provisória da pena após decisão de segundo grau. Em sua avaliação, a tese discutida não lhe parece ser a única questão tratada, como se o plenário estivesse discutindo uma ação direta de constitucionalidade. Acho que essa questão deve ser analisada juntamente com uma pergunta: houve ou não ato ilegal do STJ? O habeas corpus só tem sua possibilidade de concessão se houver ilegalidade ou abuso de poder. Sem abuso de poder ou ilegalidade não há como conceder o HC.

Me parece que não há nenhuma ilegalidade ou abuso de poder que permitiria a concessão do habeas corpus. A decisão do STJ ao aplicar decisão do STF agiu com total acerto. A presunção de inocência, que é relativa, não só no Brasil, mas em todo o ordenamento jurídico democrático, exige o mínimo necessário de provas. O princípio de presunção de inocência não pode ser interpretado de maneira absolutamente isolada, absolutamente prioritária em relação a outros princípios constitucionais.

Desde que haja o devido processo legal, desde que haja juiz competente, juiz natural, desde que haja previsão do ônus da prova ser do estado acusador, desde que todos os mecanismos processuais e recursais tenham sido utilizados, após uma decisão de segunda instância, que é a última que tem cognição plena em matéria jurídica e fática. Quem vai valorar testemunhas com demais provas são a primeira e segunda instâncias, não compete ao STJ ou STF reanalisar matéria fática.

Em sua arguição, Moraes afirmou, com base na Constituição, que compete aos juízes de segunda instância a análise do conjunto probatório e condenação de mérito. Quem vai analisar esse conjunto probatório e decidir mérito afastando a não culpabilidade do réu são os juízes que têm cognição plena para isso.

O juízo de consistência que permite a partir de sua formação a aplicação ou execução provisória da pena é a condenação em segundo grau. O que não impossibilita, e aqui também peço vênia para divergir do ministro Gilmar, que eventuais abusos sejam coibidos, seja pelo STJ ou STF. A possibilidade de medidas cautelares que têm efeito suspensivo. Agora, inverter a ordem é que me parece ilógico. Após passar pelas duas instâncias que têm cognição plena, a excepcionalidade seria não cumprir, se houver por parte do magistrado do tribunal de segunda instância, algum motivo.

Em sua avaliação, os requisitos que possibilitam prisão provisória são muitos mais rígidos que qualquer requisito de cautelaridade exigidos para qualquer outra prisão. Não se pode transformar os tribunais de segunda instância em tribunais de passagem somente. Há necessidade da aplicação efetiva da decisão judicial.

Os votos são proferidos na ordem do ministro mais novo do colegiado para o mais antigo. Gilmar Mendes, no entanto, teve de ser o segundo a votar. Como antecipado pelo Broadcast Político, o ministro pretende embarcar de volta para Lisboa ainda nesta quarta-feira, no final da tarde, com a sessão do STF ainda em andamento.