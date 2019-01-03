Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo governo

'Menina será princesa e menino, príncipe', diz ministra Damares Alves

Damares Alves faz alerta contra a chamada 'doutrinação ideológica' e afirma que políticas públicas serão focadas na vida 'desde sua concepção', reforçando posição contra o aborto

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 21:46

Damares Alves discursando durante a solenidade de sua apresentação como nova ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Crédito: Wilson Dias | Agência Brasil
A nova ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, disse nesta quarta-feira (2), em cerimônia que marcou o início de sua gestão, que no novo governo "menina será princesa e menino, príncipe", num aviso contra o que chamou de “doutrinação ideológica”. Ela também afirmou que sua pasta focará suas políticas públicas na vida “desde sua concepção”, reforçando sua posição contra o aborto.
"Neste governo, menina será princesa e menino será príncipe. Ninguém vai nos impedir de chamar as meninas de princesa e os meninos de príncipe. Vamos acabar com o abuso da doutrinação ideológica", afirmou.
Ela também fez um alerta aos pedófilos e contra o turismo sexual, pontuando que agora se inicia uma nova era. "Atenção pedófilos de plantão: a brincadeira acabou, Bolsonaro é presidente".
Num discurso longo, de cerca de 45 minutos, Damares, que é pastora evangélica, começou dizendo estar ciente de que o Estado é laico, mas lembrou que é “terrivelmente cristã”: "O estado é laico, mas essa ministra é terrivelmente cristã. Acredito nos desígnios de Deus", disse.
Damares apresentou sua equipe, que contará com oito secretarias, quatro delas comandadas por mulheres. Uma das secretárias será a indígena Sandra Terena, da etnia Terena. Ela sentou-se à mesa vestindo cocar, e ficará responsável pela Secretaria da Igualdade Racial. Outra secretária é surda, e ficará responsável pela Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência.
A nova ministra lembrou que seu núcleo familiar se restringe a ela e sua filha adotiva indígena, e garantiu que toda forma de família será respeitada. Segundo a ministra, todas as políticas do presidente Bolsonaro terão como foco o fortalecimento do núcleo familiar.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados