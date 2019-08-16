Home
>
Política
>
É enganoso vídeo que fala sobre "recado final" de militares ao STF

É enganoso vídeo que fala sobre "recado final" de militares ao STF

Não há comprovação de que o alto comando das Forças Armadas esteja pressionando a corte em nome do ministro da Justiça, Sergio Moro. Tanto o Exército quanto o STF negam o episódio